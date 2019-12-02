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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Emeklilere 2020 banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

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Emeklilere 2020 banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 10 milyon emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulunuyor. Söz konusu promosyonların 2020'de ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, emeklilere 2020 banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Yaklaşık 10 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, yeni yılda ne kadar olacağı ve ne zaman ödenmeye başlanacağı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar çıkardı. 2017'de promosyonlar mart ayında ödenmişti. 2020 promosyonlarının da benzer tarihlerde ödeneceği tahmin ediliyor.

EMEKLİLERDEN ARTIŞ TALEBİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erecek.

Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.

"AYLIK 10 LİRAYA GELİYOR"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı. Emeklilerin banka promosyonları, yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından günün koşulları dikkate alınarak artırılmalı."

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