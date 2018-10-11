Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum | EYT'de son gelişmeler neler?
Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak adlandırılan, prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan vatandaşların gözü EYT ile ilgili gelişmelerde. Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekleyen çok sayıda kişi, EYT'de son durumu sorguluyor. Peki, EYT'de son gelişmeler neler?
Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Bu durumdan muzdarip yüz binlerce vatandaş, bu hususta yapılacak kanun değişiklikleri ve diğer gelişmeleri can kulağıyla takip ediyor. İşte, emeklilikte yaşa takılanlarda son durum...
Yüz binlerce vatandaşın hakkındaki gelişmeleri heyecanla takip ettiği EYT'de bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Bu konu kabinenin gündeminde yok" açıklamasının ardından tekrar gündeme gelen EYT konusunda siyasi partiler cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
MHP'Lİ VEKİLLERDEN EYT AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlardan gelen şikayetlerin başında emeklilikte yaşa takılanların olduğunu ifade ederek; "Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz" dedi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da emeklikte yaşa takılanlarla ilgili kendisine yönetilen soruya, "Bu konuyla ilgili bizim de kanun teklifimiz var. Bu konuyla ilgili hükümetin de çalışması var. Ortak karar haline gelirse biz destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların bu sorundan kurtulması, bizim seçim vaatlerimiz arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
CHP KOMİSYONU TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
EYT ile ilgili bir hamle de geçtiğimiz günlerde CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulunarak, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.
"TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı başvuru metninde, yeni yasama yılının açılmasıyla vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında beklentilerin ve parlamentoda bulunan 8 partiden 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı vurgulandı.
İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA: KABİNİN GÜNDEMİNDE YOK
Konu hakkında bir açıklama da geçtiğimiz haftalarda İbrahim Kalın'dan gelmişti. Kalın, bu konu kabinenin gündeminde olmadığını ifade ederek; "Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Mecliste yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." açıklamasını yaptı.
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