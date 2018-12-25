Emekli zammı yüzde kaç olacak? 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş 2019 Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret zammının belli olması ile birlikte beklentileri artan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar, 2019 emekli zammına ilişkin sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin ocak zammı için son aşamaya gelindi. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık verisi belli oldu. Zam oranının ortaya çıkması için tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zama ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. Posta'nın haberine göre 3 Ocak'ta yani 20 gün sonra açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek.

Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek. Aynı ay içerisinde maaş gününde zamlı parasına kavuşacak. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ocakta zam oranının belli olması için enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte zam farkları ödenecek.

EK ZAM MÜJDESİ

Ocakta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca talepler hayata geçerse, emekliler maaşlarının yüzde 8-9’u oranında para alabilecek. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.

Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Takvim'in haberine göre Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 4 + yüzde 7.15 olabilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.09, memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 7.59 zam oranı çıkabilecek..

SINIR DEĞİŞECEK

Ocakta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek.

Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre, bu sınır bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Bu arada emekliler vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranın artırılması beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme alabilecek..

MEVCUT DURUM



Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL





ZAM YÜZDE 10.65 OLURSA

Net maaş 2.766,25 TL

Ek ödeme 110,65 TL

Ek ödemeli maaş 2.876,90 TL





ZAM YÜZDE 11.09 OLURSA



Net maaş 2.777,25 TL

Ek ödeme 111,09 TL

Ek ödemeli maaş 2.888,34 TL





NET MAAŞI NASIL GÖREBİLİRİZ?

Bazı emekliler banka hesabına yatırılan paranın tamamının net maaşı olduğunu düşünüyor. Ancak bu paranın içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Emekliler e-Devlet sisteminden giriş yaparak hem net maaşını hem ek ödemesini görebiliyor. Ayrıca rakamı SGK'dan da öğrenebilir.