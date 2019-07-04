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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Emekli ve memurların zam oranları netleşti! Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

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Emekli ve memurların zam oranları netleşti! Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş ve kamuda görevli memurların, temmuz ayından itibaren alacakları zamlı maaşları belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre alacakları zam miktarı kesinleşen vatandaşlar, maaşlarına yansıyacak zam miktarını sorguluyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte devlet memurlarının ve milyonlarca emeklinin alacağı zamlar da belli oldu. Açıklanan oranlara göre, en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek. İşte, emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak zamma ilişkin detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE ise yüzde 0.03 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 888 liradan bin 983 liraya, Bağ Kur emeklisinin maaşı da bin 690 liradan bin 775 liraya yükselecek.

2019 yılının temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Böylece alacakları zam oranı yüzde 6 olacak.

Bir öğretmenin maaşı 4 bin 737 liradan 5 bin 22 liraya yükselecek.

Polis memurunun maaşı 5 bin 375 liradan 5 bin 698 liraya yükselecek.

GENEL MÜDÜR
DERECE: 1/4
OCAK: 11.690 lira
TEMMUZ: 12.392 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mez)
DERECE: 1/4
OCAK: 6.146 lira
TEMMUZ: 6.515 lira

MEMUR
DERECE: 9/1
OCAK: 3.786 lira
TEMMUZ: 4.014 lira

ÖĞRETMEN
DERECE: 1/4
OCAK: 4.737 lira
TEMMUZ: 5.022 lira

KAYMAKAM 1. Sınıf
DERECE: 1/4
OCAK: 10.722 lira
TEMMUZ: 11.365 lira

BAŞ KOMİSER
DERECE: 3/1
OCAK: 6.142 lira
TEMMUZ: 6.511 lira

UZ. DOKTOR
DERECE: 1/4
OCAK: 7.308 lira
TEMMUZ: 7.746 lira

HEMŞİRE (Üni. Mez)
DERECE: 5/1
OCAK: 4.595 lira
TEMMUZ: 4.870 lira

MÜHENDİS
DERECE: 1/4
OCAK: 6.274 lira
TEMMUZ: 6.650 lira

TEKNİSYEN (Lise)
DERECE: 11/1
OCAK: 3.941 lira
TEMMUZ: 4.178 lira

PROFESÖR
DERECE: 1/4
OCAK: 10.100 lira
TEMMUZ: 10.706 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DERECE: 7/1
OCAK: 5.956 lira
TEMMUZ: 6.313 lira

VAİZ
DERECE: 1/4
OCAK: 4.924 lira
TEMMUZ: 5.219 lira

AVUKAT
DERECE: 1/4
OCAK: 5.990 lira
TEMMUZ: 6.349 lira

NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel eklemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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