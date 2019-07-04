Emekli ve memurların zam oranları netleşti! Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş ve kamuda görevli memurların, temmuz ayından itibaren alacakları zamlı maaşları belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre alacakları zam miktarı kesinleşen vatandaşlar, maaşlarına yansıyacak zam miktarını sorguluyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte devlet memurlarının ve milyonlarca emeklinin alacağı zamlar da belli oldu. Açıklanan oranlara göre, en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek. İşte, emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak zamma ilişkin detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE ise yüzde 0.03 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.
ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU
En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.
En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 888 liradan bin 983 liraya, Bağ Kur emeklisinin maaşı da bin 690 liradan bin 775 liraya yükselecek.
2019 yılının temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı da yansıtılacak. Böylece alacakları zam oranı yüzde 6 olacak.
Bir öğretmenin maaşı 4 bin 737 liradan 5 bin 22 liraya yükselecek.
Polis memurunun maaşı 5 bin 375 liradan 5 bin 698 liraya yükselecek.
GENEL MÜDÜR
DERECE: 1/4
OCAK: 11.690 lira
TEMMUZ: 12.392 lira
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mez)
DERECE: 1/4
OCAK: 6.146 lira
TEMMUZ: 6.515 lira
MEMUR
DERECE: 9/1
OCAK: 3.786 lira
TEMMUZ: 4.014 lira
ÖĞRETMEN
DERECE: 1/4
OCAK: 4.737 lira
TEMMUZ: 5.022 lira
KAYMAKAM 1. Sınıf
DERECE: 1/4
OCAK: 10.722 lira
TEMMUZ: 11.365 lira
BAŞ KOMİSER
DERECE: 3/1
OCAK: 6.142 lira
TEMMUZ: 6.511 lira
UZ. DOKTOR
DERECE: 1/4
OCAK: 7.308 lira
TEMMUZ: 7.746 lira
HEMŞİRE (Üni. Mez)
DERECE: 5/1
OCAK: 4.595 lira
TEMMUZ: 4.870 lira
MÜHENDİS
DERECE: 1/4
OCAK: 6.274 lira
TEMMUZ: 6.650 lira
TEKNİSYEN (Lise)
DERECE: 11/1
OCAK: 3.941 lira
TEMMUZ: 4.178 lira
PROFESÖR
DERECE: 1/4
OCAK: 10.100 lira
TEMMUZ: 10.706 lira
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DERECE: 7/1
OCAK: 5.956 lira
TEMMUZ: 6.313 lira
VAİZ
DERECE: 1/4
OCAK: 4.924 lira
TEMMUZ: 5.219 lira
AVUKAT
DERECE: 1/4
OCAK: 5.990 lira
TEMMUZ: 6.349 lira
NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel eklemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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