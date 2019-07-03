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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? Temmuz enflasyon zammı ne kadar olacak?

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Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? Temmuz enflasyon zammı ne kadar olacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak enflasyon rakamlarına göre alacakları zam oranı kesinleşecek milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında alacakları zam oranına odaklandı. Peki, emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak? Temmuz enflasyon zammı ne kadar olacak?

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli yaklaşık 13 milyon vatandaş ile halihazırda görevlerine devam eden memurları ilgilendiren, haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli olacak. Yılın ilk yarısına ait enflasyon yüzde 4’ü aşarsa da aradaki fark maaşlara yansıtılacak. İşte, emekli ve memurlara temmuz zammı hakkında tüm detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.

Memur emeklileri ve görevdeki memurlar temmuz başında maaşlarını zamlı alırken, açıklanacak enflasyona göre de enflasyon farkı alıp almayacakları netleşecek.

ENFLASYON FARKI HANGİ DURUMLARDA ALINACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

EMEKLİLER DE MAAŞLARINI ZAMLI ALACAK

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.

YÜZDE 5 ZAM GARANTİ

Hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş 6 aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. 2017’nin ağustosunda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019’un da temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Toplu sözleşmeye göre 2019’un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak.

Buna göre, memur emeklileri ve görevdeki memurlar için temmuz ayında yüzde 5 zam cepte; en az yüzde 1.5’luk enflasyon farkı oluşacağı da hesaba katılacak olursa, temmuz ayında emekliler ve çalışan memurlar maaşlarını en az yüzde 6.5 zamlı alacak.

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