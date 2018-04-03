Emekli Özel Harekâtçıya DEAŞ’tan 9 yıl ceza

Mahkeme, iki kadın sanığa, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 6 yıl 9 ay, tutuklu polis Muhammed Gültekin’e ise aynı suçtan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası verdi. Ailesinin ihbarı ile gözaltına alınan Esra İşeri’nin telefonunda yapılan incelemelerde ev arkadaşı Maryam Sadıgova ile canlı bomba olmak istediklerine yönelik konuşmaları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında iki kadınla birlikte, onlarla irtibatı olan emekli polis Muhammed Gültekin de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 3 şüpheli hakkında ‘terör örgütüne üye olmak’tan dava açılmıştı.