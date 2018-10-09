Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emeklilik maaşı hesaplama
Emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı yüz binlerce kişi tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Çalışma hayatlarını sürdüren vatandaşlar emekli olacakları yaştan önce ne kadar emekli maaşı alabileceklerini hesaplamaya çalışıyor. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, Emeklilik maaşı hesaplama ekranı.
Ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun yanıtı, emeklilik günleri yaklaşan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. emeklilik maaşı çalışılan süreye ve ödenilen prim günlerine göre değişiklilik gösterebiliyor. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, Emeklilik maaşı hesaplama ekranı.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
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4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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