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    Emekli olunca ne kadar maaş alırım? - Emekli maaşı hesaplama robotu

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 18:50 | Son Güncelleme:

    Emekli olunca ne kadar maaş olurum sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çalışma hayatlarını bir kenara bırakıp, emekli olduktan sonra ne kadar maaş alınacağı çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, emekli maaşı hesaplama robotu.

    Emekli maaşı hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için bazı bilgileriniz gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan uygulama ile emekli maaşı hesaplama oldukça kolaydır. Emekli maaşı hesaplamak için; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgileri gerekmektedir. İşte, emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte, emekli maaşı hesaplama robotu.

    EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

    Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

    EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

    Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

    4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

    Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    Etiketler: emekli maaşı sorgulama , emekli aylığı , SeoHaber , NoMobil , gündem
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