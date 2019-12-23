Emekli okul müdürünün uyuşturucu çetesine operasyon: 10 tutuklama

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine ’Şehit Özel Harekat Polis Memuru Bayram Çiçek Operasyonu’ düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.



Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.