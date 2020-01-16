MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmekli öğretmen evinde ölü bulundu
GeriGündem Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR’de emekli öğretmen Mehmet Yurdakul (84), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Yurdakul'un, elektrikli sobadan çıkan küçük çaplı yangın sonucu dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Çamlıca Mahallesi Kaderler sokaktaki müstakil evde tek başına yaşayan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Yurdakul, kendisini kontrole gelen torunu Özgür Yurdakul tarafından ölü olarak bulundu. İhbarla gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Yurdakul’un evde ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrilerek koltuğun bir kısmını tutuşturduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Yurdakul’un cenazesi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yurdakul’un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle