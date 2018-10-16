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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
16.10.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

Emekli maaşını sokak köpekleri için harcıyor

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Emekli maaşını sokak köpekleri için harcıyor

Bilecik'te 10 bin lira maliyetle sokak köpekleri için konteynerden yuva yaptıran hayvansever Sülbiye Mumcu, emekli parasının büyük bölümüyle 25 köpeğin bakımını yapıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 8'i evinde beslediği yavru olmak üzere 25 sokak köpeğinin bakımını üstlenen 50 yaşındaki hayvansever Sülbiye Mumcu, emekli maaşının büyük bölümünü bu hayvanlar için harcıyor.

Şehir merkezindeki evinde komşularının şikayetleri üzerine çok sevdiği köpekleri için merkeze bağlı Saraycık köyünde iki katlı ev kiralayan Mumcu, özel işleri dışında zamanının neredeyse tamamını köpekleriyle geçiriyor.

Köpekler için günlük 40 ekmek, kemik ve tavuk eti temin eden, her akşam düzenli olarak yemek pişiren, kendisinden önce köpeklerini doyuran Mumcu, farklı isimler verdiği hayvanlarını tek tek tanıyor.

Emekli maaşını sokak köpekleri için harcıyor

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara eziyet edenlerin her zaman şiddetle karşısında olduğunu söyledi.

Fabrikalarda çalıştığını, çobanlık ve sekreterlik yaptığını, birkaç yıl önce de emekli olduğunu dile getiren Mumcu, "İlk hayvanım kuyruğuna teneke bağlanmış bir sokak köpeğiydi. Çok üzülmüştüm. Başka birini zehirlemişlerdi, onu sarımsaklı yoğurtla iyileştirdim. Başladım onları tek tek toplamaya, kıyamıyorum onlara. Biz insanlar onlara iyi davranmamız gerekirken kötülük yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne ekersen onu biçersin." diyen Mumcu, şöyle devam etti:

"Sevgiyle davrandığınız zaman size aynı şekilde yaklaşıyorlar. Yıllardır sokak köpeklerine bakıyorum. Bu çocuklarıma bakabilmek için köye geldim ve kiralık ev tuttum. Hepsi sokak köpeği. Hiçbiri cins değil. Lider, kartal, kaplan, vakar, doğan, zümrüt, yakut, gümüş gibi isimleri var. Onlara ev olsun diye bir konteyner aldım. Konteyneri 6 bin liraya aldım, 450 lira yol parası verdim. 500 lira da indirme parası verdim. Evini etrafını tellerle çevirdim. Bunlar için toplamda 10 bin lira para harcadım."

Emekli maaşını sokak köpekleri için harcıyor

TABAKLARINI YIKIYOR, KİRLİ TABAĞA YEMEK KOYMUYOR

Mumcu, 17 sokak köpeğinin bu konteynerde, 8 yavrunun ise kendisiyle beraber evde yaşadığını belirterek, "Konteynerde yataklar var, çarşaflarını değiştiriyorum. Her akşam onlar için yemek yapıyorum. Her akşam saat 18.00 gibi yemeklerini pişiriyorum. 40 ekmek doğruyorum. Kemik suyu veya tavuk suyunu üzerine döküyorum. Balkondan aşağıya ip ile sarkıtıyorum. Ertesi sabah mıntıka temizliği başlıyor. Sonra bulaşıkları yıkanıyor. Her gün tabaklarını yıkarım. Aynı tabağa tekrar yemek koymam." diye konuştu.

Masrafların altından kalkamadığını dile getiren Mumcu, "Önceden tek başıma uğraşıyordum. İstanbul'da bir iş insanı beni duymuş. O bana ayda bir yardım gönderiyor. Bir senedir gönderiyor. Zaten emekli maaşımın büyük bölümünü bunlar için harcıyorum. Onları doyurmadan kendi karnımı doyuramıyorum. Seviyoruz birbirimizi." dedi.

Köpeklerine olan sevgisi nedeniyle normal yaşamından vazgeçtiğini ve bunun kelimelerle anlatılacak bir durum olmadığını aktaran Mumcu, şunları söyledi:

"Ben her akşam yatarken tek bir dua ediyorum. Allah'ım önce beni al sonra onları. Allah bana sağlık sıhhat verdiği sürece, çalıştığım sürece onlarla beraberim. Bütün günümü onlarla geçiriyorum. İnsan gibi değiller, dedikodu yapmıyorlar, ihanet etmiyorlar, beni niye doyurmadın demiyorlar. Ne varsa yiyoruz."

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