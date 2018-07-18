Emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak?

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacaklar.

Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018’in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.

ZAMLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ve ek ödemeleri 17 Temmuz’dan itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre yatırıyor.

SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri dün başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz’da yani dün, 7 olanlar bugün, 5 olanlar yarın zamlı ödemelerini hesabında görecek. Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara 26 Temmuz’da maaşları yatırılmış olacak.

Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında Haziran 2018 itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyordu. En yüksek maaş yüzde 9.17’lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 liraya ulaşmış oldu.

En yüksek maaşı alan emeklinin eline Haziran 2018’de ek ödemeyle ile birlikte 4 bin 660 lira geçiyordu. Bu artış ile birlikte 5 bin 87 lira geçecek. Böylece en yüksek maaşta 427 liralık artış yaşanacak.

2018 ZAMMI YÜZDE 14.34

2018’in temmuz ayında ise toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 3.5 zam öngörüldü. Ayrıca geçen, yani Ocak-Haziran, dönemine ait 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde de aşan tutar kadar fark alacaklardı. 2018’in ilk altı ayında TÜFE’de gerçekleşen ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerine yüzde 5.17’lik enflasyon farkı alma hakkı doğdu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 8.67 oldu.

Ancak Maliye Bakanlığı, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapıldığını açıkladı. Özetle, kamu görevlileri ve memur emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Bu zamla birlikte de kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.34 zam almış olacaklar. Böylece, temmuz-aralık döneminde en düşük memur emekli aylığı 1.978 liradan 2.149 liraya yükselecek.