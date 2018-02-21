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    Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A-4B emekli aylığı hesaplama robotu

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:

    Emekli maaşının nasıl hesaplanacağını merak eden vatandaşlar konuyla alakalı sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Emekli maaşlarını hesaplamak için SGK tarafından sunulan emekli maaşı hesaplama robotu emekli maaşlarını hesaplama konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte, 4A-4B emekli aylığı hesaplama robotu.

    Çalıştığınız süre ve ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanan emekli maaşlarının miktarını hesaplamak için emekli vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyorlar. 4A SSK çalışanı ve 4B BAĞ-KUR çalışanlarının emekli aylıklarını hesaplaması SGK'nın emekli maaşı hesaplama robotuyla birlikte oldukça kolay bir hale geldi. Peki, emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? 

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için bazı bilgileriniz gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan uygulama ile emekli maaşı hesaplama oldukça kolaydır. Emekli maaşı hesaplamak için; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgileri gerekmektedir.

    EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

    Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

    EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

    Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

    4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

    Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

    Etiketler: 4A emekli aylığı , 4B emekli aylığı , son dakika
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