Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
2019'un gelmesiyle birlikte yoğun ve yorucu geçen bir çalışma yılını daha geride bırakan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olmaya hak kazanarak SGK'dan aylık alacakları tarihi sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla, emekli olacakları zaman alacakları maaş miktarını öğrenmek istiyor. Peki, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
Emeklilik maaşı hesaplama işlemi son günlerde, en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Emekliye ayrılacakları tarihi dört gözle bekleyen özel sektör çalışanları emekli olduklarında alacakları maaş miktarı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle