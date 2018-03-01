Emekli maaşı hesaplama | 2018 emekli maaşı hesaplama

E-Devlet üzerinden bazı bilgileri yazarak kolay bir şekilde emeklilik maaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet aracılığıyla emeklilik maaşı hesaplama işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızı için, 'emekli maaşı hesaplama işlemini nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını araştırdık ve derledik. İşte, emekli maaşı hesaplamanın detayları…

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK kapsamında çalışan 4A ve 4B çalışanlarının emeklilik maaşı hesaplama işlemini yapması için yapması gereken bazı işlemler var. E-Devlet sistemini kullanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan uygulama ile emekli maaşı hesaplama oldukça kolaydır. Emekli maaşı hesaplamak için; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgileri gerekmektedir.

SGK'NIN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

SGK 4A ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra “Sorgula” butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayın.

BAĞ-KUR 4B ÇALIŞANLARI İİN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

EMEKLİ MAAŞINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NASIL BELLİ OLUYOR?

Emekli olduktan sonra zam oranları kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.

NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.

EMEKLİLİK YAŞINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ