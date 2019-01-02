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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.01.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Emekli maaş zamları ne zaman belli olacak? 2019 Ocak emekli maaş zammı

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Emekli maaş zamları ne zaman belli olacak? 2019 Ocak emekli maaş zammı

2019 yılının başlamasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam oranlarına yönelik beklentiler tavan yaptı. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş, son altı aylık enflasyon oranının belli olmasıyla kesinlik kazanacak 2019 Ocak zamları hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, emekli maaş zamları ne zaman belli olacak? 2019'da emekli maaşları ne kadar olacak?

2019'un başında yapılacak emekli maaş zammında sürecin sonuna gelindi. Temmuz ayından bu yana geçerli olan aylık enflasyon oranına göre belirlenecek 2019 zam oranlarının, yüzde 10 civarında olacağı öngörülüyor. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranının mikarı merak ediliyor. İşte, 2019 emekli maaş zamlarına ilişkin tüm merak edilenler...

3 OCAK'TA BELLİ OLACAK 

Gazetemizin yazarı Noyan Doğan'ın 26 Aralık tarihli yazısında merakla beklenen 2019 emekli zamlarına ilişkin önemli bilgiler veriliyor. İşte, o yazıdan detaylar...

Sene sonu yaklaştıkça emeklilerin ile görevdeki memurların yeni yıl zam heyecanı da başlıyor. Şimdilerde 13 milyon memur, işçi, Bağ-Kur emeklisi ile 3 milyondan fazla görevdeki memur, 2019’un başında alacağı zammı merak ediyor. Yeni yıl zammı ve bu zammın maaşlara yansıması 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Önce, memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de emeklileri senede iki kere, ocak-temmuz döneminde maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. 2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar.

ENFLASYON ORANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Böylece, 2019 yılı için yüzde 9 zam yapılmış olacak. Yine toplusözleşmeye göre 2018 Temmuz-Aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Gelelim, mevcut duruma. TÜİK’in aralıkta açıkladığı rakamlara göre bu yılın son 5 ayında (temmuz-kasım) TÜFE’de enflasyon, yüzde 10. 64 olarak gerçekleşti ki, kasım ayında bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde1.44’lük düşüş yaşandı. Buradan hareketle memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesin. Son açıklanan yüzde 10.64’lük enflasyona göre de bu fark yüzde 7.14. Buna göre yılın son 6 aylık enflasyonu düşüş eğilimi gösterse de yüzde 7’lik enflasyon farkı kesin gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor ki, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da yüzde 7 olsa; böylece memur ve emeklileri 2019’da maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar. Tabloda da bazı memur emeklilerin yüzde 11 zamma göre 2019 Ocak ayı zamlı maaşları yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede de en düşük memur maaşı 3 bin 477 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 385 liraya yükselecek. Aynı şekilde kamuda çalışan ve 1’ inci derece 4’üncü kademede genel müdür maaşı da 11 bin 662 liraya çıkacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4’lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. Temmuzda ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17’lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67’lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN DURUMU

Gelelim işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak’ta alacakları zamlı maaşlara. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK, temmuz-kasım döneminde 5 aylık enflasyonu yüzde 10. 64 olarak açıkladı. Eğer enflasyonda bir düşü olmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10’luk zam kesin gözüküyor. Zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranına göre netleşecek. Buna göre de 2019 Ocak ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı bin 885 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı bin 686 liraya ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da bin 280 liraya yükselecek. 2018 yılında ise Ocak ayında maaşlarını yüzde 5.69, Temmuz ayında da yüzde 9.17 zamlı almışlardı. Böylece 2018 yılında emeklilerin toplam zammı yüzde 14.86 oldu.

EK ZAM GELİYOR

Ocakta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca talepler hayata geçerse, emekliler maaşlarının yüzde 8-9’u oranında para alabilecek. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.

Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Takvim'in haberine göre Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 4 + yüzde 7.15 olabilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.09, memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 7.59 zam oranı çıkabilecek..

OCAK'TA SINIR YÜKSELECEK

Ocakta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek.

Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre, bu sınır bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Bu arada emekliler vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranın artırılması beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme alabilecek..

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