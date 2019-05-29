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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

Emekli Danıştay hâkimi S.Y., kendisini peygamber torunu olarak tanıtan U.A. tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. U.A.’ya 550 bin lira kaptırdığını, cinlerden kurtulmak için arabasını dahi sattığını öne süren eski hâkimin, avukat olan iki kızı da taciz iddiasıyla U.A.’dan şikâyetçi oldu.

Eski hâkim S.Y. (57) İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “U.A. (38) ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. Arkadaşım, inanamadığı bir olay yaşadığını, kızının uzun süre gebe kalmaya çalıştığını ancak doktorların bunun mümkün olmadığını ifade etmesine rağmen U.A.’nın macununu kullandıktan sonra kızının hamile kaldığını söyledi. Ben de U.A. ile tanıştım.

U. A. bana, ‘Nebevi Tıp ile uğraşırım. Allah’ın bir lütfu olarak atalarıma mirasen verilmiş bir formülle kadınların her türlü kist ve doğum problemlerimi çözebiliyorum. Benim macunumla hamile kalan pek çok aileyi sizinle tanıştırabilirim’ dedi. Ben ve eşim de tedaviyi test etmek için bir yakınımızın kistlerinden bahsettik. Yakınımızın macunu kullanıp iyileşmeye başladığını söylemesi üzerine U.A.’ya inandık. Üç yılda tüm birikimimi U.A.’ya verdim. Arabamı da satmak zorunda kaldım. Yaklaşık 550 bin liramı U.A.’ya kaptırdım. Arkadaşım H.İ. de U.A.’ya yaklaşık 200 bin lira verdi. U.A. bize kendisinin Hz. Ali tarafından da görevlendirildiğini söyledi. Bir gün bana, gökyüzündeki ayın üzerime doğru geldiğini, ayın üzerinde  değer verdiğimiz manevi şahsiyetlerin siluetlerini örneğin Hz. Ali’nin siluetini gösterdi. Eşim keramet sandığı halusinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Benden aldığı paralarla sözde cinlerle savaşarak başımıza gelecek musibetlerden koruyordu. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı.”

TEHDİTLE EVLENMEK İSTEDİ

- Eski hâkim S.Y.’nin ardından avukat olan iki kızı da U.A.’nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Şikâyetçi avukat D.Y. (27) ifadesinde şunları söyledi: “Kendisi ile evlenmezsem ailem hakkında hiç iyi şeyler olmayacağını ve nişanlıma zarar vereceğini söyledi. Devlet görevlisi olduğunu belirten şüpheli U.A., bir projenin içinde yer aldığını, bu hayır projesi gereği kendisiyle evlenmem gerektiğini söyledi. Hayatımda başka erkek varsa ‘Ben onun erkekliğine zarar vereceğim’ dedi.” Avukat kız kardeşi S.Y. (32) de “Kendisinin Seyid olduğunu iddia eden U.A., kendisiyle evlenmem gerektiğini söyledi. Beni içki içmeye zorladı. Gergin olduğumu ve rahatlamam gerektiğini söyledi. Bana dokunmaya çalıştı. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarını işlemiştir” dedi.

HÂKİM 150 BİN LİRAYA ORTAK OLACAKTI

- Şikâyetler üzerine savcılığa ifade veren U.A., iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Büyükannesinden bir macun formülü öğrendiğini söyleyen U.A. ifadesinde şunları belirtti: “Öğrendiğim bu macun formülü kadınlarda kist oluşumuna karşı oldukça iyi sonuçlar verdiği için bunun kendi çapımda üretimini ve satışını yapıyordum. Macun pazarlaması noktasında bir arkadaşım aracılığıyla emekli hâkim S.Y. ile irtibat kurdum. İşi büyütmeyi istediğini bu amaçla sermayeyi kendisinin koyacağını söyledi. 150 bin lira talebim olduğunu söyleyince kabul etti. Ancak anladığım kadarıyla S.Y. psikolojik olarak iyi durumda değildi. Bana yalnız kalmaktan korktuğunu söyleyerek sürekli yanında bulunmamı rica ediyordu. Yine gördüğüm kadarıyla emekli hâkim, eşi ve 2 yetişkin çocuğu anksiyete bozukluğundan ötürü ilaç kullanıyordu. S.Y., FETÖ ile ilgili olarak yaptığı avukatlığın vekalet ücretlerine karşılık gelen paraları bana havale yoluyla gönderip daha sonra avukatlık ofisi açtığı kızlarının hesaplarına göndermemi sağlıyordu. Anladığım kadarıyla FETÖ davalarından kazandığı paraları bu şekilde sanki ortaklık amacıyla göndermiş gibi yaparak aklamaya çalıştı. Müşteki ve kızlarının iddialarının hepsi yalandır” dedi.

 

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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