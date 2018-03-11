Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Emekli hakim Karadeniz'in ölümüyle ilgili araştırma sürüyor

    Emekli hakim Karadeniz'in ölümüyle ilgili araştırma sürüyor

    AA
    11.03.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

    Mustafa Boztepe (25) yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in (74) cenazesine, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı.

    Cenaze, otopsinin ardından oğlu Emre Karadeniz ve yakınları tarafından alınarak havalimanına götürüldü. Cenazenin yarın öğlen Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Bu arada, kazayla ilgili motosiklet sürücüsü Boztepe gözaltına alındı.

    Adli Tıp Kurumu morguna gelerek Karadeniz'in yakınlarına başsağlığı dileyen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak Alanya Başsavcılığı tarafından araştırmaların devam ettiğini söyledi.

    Görgü şahitleri, olay yerindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kamera görüntüleri ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade eden Solmaz, "Olayla ilgili bir kişi gözaltında. Olayın meydana gelişi ve dolayısıyla ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Olayla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam ediyor. İleride ayrıca kamuoyuna da bilgi paylaşımı yapılacaktır." diye konuştu.

    Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken emekliye ayrılan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken Mustafa Boztepe'nin kullandığı motosiklet çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karadeniz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Karadeniz'in, Sivas olayları, Danıştay saldırısı, Hizbullah ana davası, çeşitli suikast davaları gibi birçok dosyaya baktığı öğrenildi.

    Etiketler: Mustafa Boztepe , Mehmet Orhan Karadeniz , ANTALYA , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri