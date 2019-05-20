Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiyeler ne kadar?
Ramazan ayının ilerlemesi ile beraber, hükümet tarafından emekli, dul ve yetimleri kapsayan, yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyeleri de gündeme gelmeye başladı. Binlerce vatandaş, bayram öncesi emekli bayram ikramiyelerinin mayıs ayının kaçında yatırılacağını merak edip araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı'ndan önce vatandaşların hesabına yatırılacak olan emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İkramiyeler ne kadar? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
Hükümet tarafından 2018 yılında başlatılan, emekliye bayram ikramiyelerinde meraklı bekleyiş devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki sefer verilen, emekliye bayram ikramiyeleri, 2019 Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar hesabına yatırılacak. Peki, bu sene bayram ikramiyeleri ne kadar? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte, bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler.
İKRAMİYELER AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs tarihleri arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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