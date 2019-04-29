Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, tarih belli oldu mu?
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de emekli bayram ikramiyesi oldu. Hükümet, geçtiğimiz yıl emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, tarih belli oldu mu?
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kere 1000’er lira ikramiye alacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı yeni bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, tarih belli oldu mu?
Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihleri arasında kutlanacak 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs ayının son haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.
MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE
Memur emeklileri maaşını 1-5 Haziran’da alıyor. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Yani SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklilerinin ise 31 Mayıs’a kadar maaşlarını alması bekleniyor.
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