Emekli bayram ikramiyesinde tarih belli oldu mu? Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
İlk kez geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki sefer verilecek olan emekliye bayram ikramiyesi, ramazan ayının gelmesi ile vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Ramazan Bayramı öncesi verilecek ikramiyenin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?
Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile beraber hükümet tarafından geçtiğimiz yıl emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye ödemesi ile ilgili bilgiler de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında detaylar.
Ramazan Bayramı bu sene 4-6 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 TL'lik bayram ikramiyesinin mayıs ayının son haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.
MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE
Memur emeklileri maaşını 1-5 Haziran’da alıyor. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Yani SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklilerinin ise 31 Mayıs’a kadar maaşlarını alması bekleniyor.
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