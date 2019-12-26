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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
26.12.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Emekli bankacı evinde ölü bulundu

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Emekli bankacı evinde ölü bulundu

Denizli'de emekli bankacı Nuray Ünalmış (64), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Ünalmış'ın düşüp, başını yere çarparak öldüğü belirlendi.

Yalnız yaşayan emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan 3 gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Zile basmalarına rağmen Ünalmış kapıyı açmayınca yakınları durumu polise bildirdi.

Saat 11.30 sıralarında çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nuray Ünalmış'ın salonda cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşme sonucu başını yere çarpıp öldüğü belirlendi.

Nuray Ünalmış'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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