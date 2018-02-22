Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti

Olay, bugün sabah saatlerinde Üçkuyular Mahallesi 46 Sokak’ta meydana geldi. Emekli albay Ahmet Taşçı ile tenis hocası oğlu Arda Çağlar Taşçı, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli albay Taşçı, ruhsatlı tabancasıyla oğlunun başına ateş etti. Ağır yaralanan Arda Çağlar Taşçı yere yığılırken, baba Taşçı başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların kapıyı kırarak içeri girmesiyle baba ve oğlu yerde kanlar içerisinden bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli albayın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan müdahalenin ardından yaralı oğlu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arda Çağlar Taşçı’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Eşini 15 yıl önce kanser hastalığından kaybeden emekli albay Ahmet Taşçı’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Emekli albayın aynı apartmanda yaşayan babasının da emekli astsubay olduğu öğrenilirken, tenis hocası olan Arda Çağlar Taşçı’nın sivil havacılık eğitimi gördüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.