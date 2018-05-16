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    Emekleyerek girdiği akaryakıt istasyonundan çaldığı paralarla tuvalet penceresinden kaçtı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    16.05.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    ADANA’da alışveriş için girdikleri akaryakıt istasyonunun marketinde emekleyerek kasadaki 1300 lirayı çalıp, tuvalet penceresinden kaçan Haydar K. (25) yakalandı.

    Olay, Seyhan ilçesi Karataş Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Haydar K. ve Uygar B. alışveriş yapmak için akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

    Market çalışanlarının bir anlık dalgınlığından faydalanan Haydar K. emekleyerek gittiği kasada içinde 1300 lira olan poşeti aldı. Daha sonra tuvalete giren Haydar K., pencereden dışarı çıktı, kendisine gözcülük yaptığı öne sürülen Uygar B. ile birlikte kaçtı.

    Emekleyerek girdiği akaryakıt istasyonundan çaldığı paralarla tuvalet penceresinden kaçtıBir süre sonra paraların çalındığını fark eden market çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, polisi aradı.

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Haydar K.’nın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Haydar K. sorgusunda suçunu itiraf ederken, Uygar B. ise hırsızlık olayından haberi olmadığını söyledi.

    Emekleyerek girdiği akaryakıt istasyonundan çaldığı paralarla tuvalet penceresinden kaçtıHaydar K. ve Uygar B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Adana , soygun , hırsız , gündem
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