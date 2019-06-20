'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Memur-Sen’den destek
HİZMET-İŞ Sendikası’nca, Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu’dan Ankara’ya başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 10’uncu gününde de devam etti.
Yürüyüşe Memur-Sen de destek verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika üyelerinin de katıldığı yürüyüşte konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanan Emek ve Adalet Yürüyüşü boyunca hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, “HAK-İŞ olarak, Hizmet-İş Sendikamız olarak, işten çıkarılan emekçiler olarak birçok konuda hassasiyetli davrandık, sağduyuyu hakim kıldık. Yürüyüşümüz boyunca halkımıza, işyerlerine, güvenlik kuvvetlerine, başkalarına, bizim gibi düşünmeyenlere, bize zulmedenlere dahi asla hakaret etmedik, aşağılamadık” dedi.
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Arslan, “Dimdik durarak hakkımızı, hukukumuzu korumak adına söylememiz gerekenleri söyledik. O yüzden bu yürüyüşün bir adı da sağduyu yürüyüşüdür. İkinci olarak sendikal baskılar, sendikalarımıza yönelik tehditler ve korkutmalar bitene kadar, toplu sözleşmelerimiz sonuçlanıncaya ve işten atılan arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu. ZORBALIKLARA SON VERME YÜRÜYÜŞÜ Arslan’ın ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “HAK-İŞ, işine son verilen emekçi arkadaşlarımız için Türkiye’nin birçok yerinden sesini yükseltti. Adalet ve Emek Yürüyüşü için, onurlu bir yürüyüş için yollarda can akıtıyor. Memur-Sen olarak belediyelerdeki baskılar, yıldırmalar, istifalar, zorbalıklar, sürgünler için günlerdir sesimizi yükseltiyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşçi-memur omuz omuza verip ve yürüyüşün onuncu gününde HAK-İŞ’i burada karşıladık. Bu yürüyüş onurlu bir yürüyüştür. Bu zorbalıklara son verme yürüyüşüdür” dedi.
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