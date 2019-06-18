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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sekizinci gün sona erdi

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'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sekizinci gün sona erdi

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten  çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün  sekizinci günü Kahramankazan ilçesinin girişinde sona erdi.

Yozgat ve Kırıkkale'den gelen sendika üyelerinin de katılımıyla  Kızılcahamam'ın Uğurlu köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün  bugünkü bölümü, yaklaşık 14 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından  Kahramankazan'daki Aile Yaşam Merkezinin önünde son buldu.

Yürüyüşün öğle yemeği molası Kurtboğazı mevkisinde verildi. Yemeğin  ardından, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi  için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yürüyüşe, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Hizmet-İş  Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası  Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Halil Özdemir ve Mehmet Keskin'in de  aralarında olduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.

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