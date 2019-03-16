Elveda hocam
İSTANBUL’da geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, eski AB Bakanı ve YÖK üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Dr. Dedeoğlu için ilk tören yatılı olarak liseyi okuduğu ve 25 yıl aralıksız akademik hizmet verdiği Galatasaray Üniversitesi’nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, ailesi, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Dedeoğlu’nun cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda, siyasetçi, akademisyen ve öğrencileri katıldı. Dedeoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu başında çocukları Efe ve İlayda ile eşi Basri Dedeoğlu taziyeleri kabul etti. Dedeoğlu’nun cenaze namazının ardından, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Dedeoğlu’nun cenazesi Edirnekapı şehitliğinde toprağa verildi.
‘YERLİ VE MİLLİ BAKIŞI ÖNÜMÜZÜ AÇTI’
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi’ndeki törende Beril Dedeoğlu’nun çocukları Efe ve İlayda ile eşi Basri Dedeoğlu ve kardeşi Ali Gümüş’e taziyelerini ilettikten sonra salona dönerek, “Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisi görev yaptığı her yerde bilgisi, birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler, her zaman ufkumuzu açmış, önümüzü açmıştır. Bağrından çıktığı topluma hizmet etme heyecanına ve çabasına bizzat şahit olduğumuz hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bizim Beril hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı” dedi.
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