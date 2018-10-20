Elveda büyük usta
Dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler (90) dün sonsuzluğa uğurlandı. Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı’nda yapıldı. Daha sonra vaftiz edildiği Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ndeki dini törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ara Güler’in cenaze töreni için Galatasaray Meydanı’nda bir platform kuruldu. Platform üzerine, “Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız” ve onun sözü olan “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” yazılı bir pankart asıldı.
Ardından Güler’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Türk bayrağına sarılan naaşı platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda mumlar yakıldı. Fotoğraf makinesi çantası da naaşının baş ucuna konuldu. Güler’in yakınları ile meslektaşları Güler’in naaşının başında nöbet tuttu. Törene Güler’in sevenleri, ailesi ve dostlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, HDP milletvekili Garo Paylan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.
YERELİ EVRENSELE BAĞLADI
Tören boyunca, önce Güler’in çektiği fotoğraflar, ardından hayatını anlatan belgeseller gösterildi. Güler’in 20 yıl asistanlığını üstlenen Fatih Aslan yaptığı konuşmada, “Şu gördüğünüz çantayı gururla onun peşinden taşıdım. Çantası bugün de yanında olmalıydı. Bugün de ustamın, ağabeyimizin çantasını yine yanında taşıyacağım” dedi. Yakın arkadaşı Coşkun Aral konuşmasında Güler’in yereli ulusala, ulusalı da evrensele bağlayan bir köprü olduğunu söyledi. Aral, “İnançların, yaşamların bütün hepsine saygı duyan bir insandı. Bir köprüydü. Onun geçmişte yapmış olduğu röportajlar benim gibi foto muhabirlerin hepsine örnek oldu” dedi.
MUAZZAM BİR MİRAS BIRAKTI
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler’in İstanbul’un gözü olarak bilindiğini ancak bir dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi. 70 yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktığını söyleyen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajını okudu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güler tarafından keşfedilen Afrodisias antik kentinin Dünya Mirası Listesi’ne alındığını hatırlattı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Gerçek insan sıfatını hak eden en önemli değerlerimizden birini uğurluyoruz. İnsan dertlerinin şahidi olan bir derviş gibi yaşadı. Ömür sermayesini bir mücevher gibi işledi” ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de “Ara Güler sadece bakmıyor görüyordu. Yüreği ile görüyordu. Fotoğrafları İstanbul’un temiz yüzünü bize anlatıyordu” dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Her biri bir kitap olan fotoğrafları... Beyoğlu ve İstanbul bize hep Ara Güler’i hatırlatacak” dedi.
DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA ARMAĞANI
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güler’in 70 yıllık arşivini ve huzur dolu gülümsemesini miras bıraktığını söyledi. Oktay, “Ara Güler ‘Hatıraların olduğu yere memleket denir’ diyordu. O fotoğraflarıyla bir memleket destanı yazmıştı. Ara Güler aynı zamanda bir kâşiftir. Afrodisias antik kentini ve Nuh’un Gemisi’nin izini fotoğraflayarak bunları dünya kültür mirasına kazandırdı. Usta sanatçımızın siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları, derin anlamlar içeren portreleri, bizler ve gelecek nesiller için değerli bir hazinedir” diye konuştu.
ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ’NDE TÖREN
Galatasaray Meydanı’ndaki törenin ardından Güler’in cenazesi dini tören için vaftiz edildiği Beyoğlu’ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü. Kilisedeki dini törene ilgi büyüktü. Dini töreni Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti.
ŞEBİNKARAHİSAR’DAN TOPRAK GELDİ
- Güler’in naaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türk bağrağına sarıldı. Yanından ayırmadığı fotoğraf çantası naaşının yanı başındaydı. Güler’in babasının memleketi olan Şebinkarahisar’dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezarına koyuldu.
Kilisedeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilen Ara Güler’in en sevdiği tatlı olan acıbadem kurabiyesi dağıtıldı. Defin işleminden sonra Güler’in ailesi ve dostları taziyeleri kabul etti.
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