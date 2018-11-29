Elvan ailesi isyan etti: Adalete açım yargıç bey
GEZİ Parkı protestolarında 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanıp 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davaya İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Tutuksuz polis sanık Fatih Dalgalı İstanbul dışında görev yapması nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenen polislerden bazıları Dalgalı’yı tanımadıklarını söylerken bazı polisler olay gününe ve Fatih Dalgalı’ya ilişkin sorulan sorulara “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, “Yeter ya yeter bu kadar da olmaz” diye tepki göstererek duruşma salonundan çıktı. Baba Sami Elvan ise “86 yılında 40 kişilik bir işte çalıştım. 87’de ayrıldım. Size en az 10 kişinin ismini sayarım. Bizi bir kere daha mezara sokuyorsunuz görüntüleri izleterek. O zaman bize ‘gelmeyin’ deyin çünkü bunlar yalan söylüyor. Sizin göreviniz adalet dağıtmak. Ben adalete açım sayın yargıç bey” dedi. Polis Memuru Fatih Dalgalı’nın tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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