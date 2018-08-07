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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya) (DHA)
07.08.2018 - 06:42, Son Güncelleme:

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu

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Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu

ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Yüzlerce dönüm ekili alan, seralar ve mezarlıklar sel suları altında kaldı. Sel nedeniyle 12 evde zarar meydana geldi.

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  • Elmalıyı sel vurdu
  • Elmalıyı sel vurdu
  • Elmalıyı sel vurdu
  • Elmalıyı sel vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Elmalı ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi.

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu
Selden Salur, Yılmazlı, Eskihisar ve Yapraklı mahalleri etkiledi. Yaklaşık 450 dönüm ekili alan ve seranın yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlıkları sel sularının altında kaldı.

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı doğal afet sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri sel sularından etkilenen vatandaşlara yardım etti. İş makineleriyle sel sularının sürüklediği toprak, taş ve ağaç dalları temizlenmeye çalışıldı.

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu
BAŞKAN ÖZTEKİN: ZARAR ÇOK BÜYÜK

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlardan genel durum hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle bölgedeki tarım alanlarının büyük çapta zarar gördüğünü kaydeden Başkan Öztekin, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 450 dönüm sera ve tarım alanı sel suları ve sürüklediği çamurun altında kaldı. Tüm ürün telef oldu. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Üreticimizin kaybı büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Zararın boyutu yapılan inceleme sonucunda çok daha net ortaya çıkacaktır. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu
Elmalı Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afetin hemen ardından bölgede çalışmalara başladığını da kaydeden Öztekin, "En yakın zamanda tüm yaraları saracağız. Devletimiz gerekli desteği verecek, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri hızla alacaktır" diye konuştu.

Elmalı sel suları altında kaldı, üretici perişan oldu

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