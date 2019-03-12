Elmacıkkemiği kırığına savcıdan takipsizlik
ANKARA’da Çankaya Nüfus Müdürlüğü’nde çalışırken 23 Ocak 2017’deki KHK’yla görevinden çıkarılan Nazan Bozkurt, kendisi gibi ihraç edilmiş bir grup eski memurla ‘İşimizi geri istiyoruz’ talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yaptı.
1 Mayıs 2018’de gözaltına alınırken Bozkurt’un darp edildiği ve yüzüne yumruk atıldığı iddia edildi. Avukat Mehmet Refik Atalay suç duyurusunda bulunurken Bozkurt’un elmacıkkemiğinin kırıldığına ilişkin rapor alındı. Savcılık, görüntüler için bilirkişi incelemesi yaptırdı. Raporda, Bozkurt’un ekip aracına binerken polislere zorluk çıkardığı ifade edildi. Şüpheli polisler de iddiaları reddetti. Savcılık, 28 Şubat’ta takipsizlik kararı vererek, “Müştekideki yaralanmanın yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak polislere direnmesi üzerine orantılı güç kullanılmak suretiyle müştekinin polis aracına götürülmesi sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır” dedi.
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