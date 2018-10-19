‘Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı’
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde döviz kuru biraz yükseldi. Faizler biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da hüsrana uğradı” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2018-2019 akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile akademisyenler, öğrenciler katıldı. Konuşmasına eğitmen ve öğrencilere başarılar dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan foto muhabiri Ara Güler'i, şair Bahattin Karakoç'u ve Prof. Dr. Oya Akgönenç'i rahmetle anarak şöyle konuştu:
ÇÖZÜM BU TOPRAKLARDA
“Dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin esamesi okunmuyor. Demek ki bir şeyleri kaybettik. Yitik, kaybedildiği yerde bulunur. Öyleyse çözümü bu topraklarda arayacağız. Milli Eğitim Bakanımızla uzun uzadıya konuştuk. Dinledikçe umudum daha arttı. Hedefimiz eğitimi hem içerik hem sistem olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bir seviyeye çıkartmaktır. Aileden başlayıp üniversiteye, oradan iş hayatına kadar uzanan tüm alanlarda eğitime bakışımızı ve uygulamamızı ülkemizin ihtiyaçlarına göre değiştireceğiz. Bugüne kadar kapılarına gidip alamadığımız birçok savunmaya yönelik ihtiyaçlarımızı artık üretir hale geldik. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız yoktu. Şimdi hepsi var. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.
HEDEFLERİMİZE KİLİTLENDİK
Düne kadar 10 yılda, 20 yılda bir kez büyük yatırımlara imza atılırken, şimdi dünyanın en önemli 10 yatırımından altısına aynı anda ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde malum döviz kuru biraz yükseldi. Faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Yine hedeflerimize kilitlendik, tedbirleri alıp yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da hüsrana uğradı. Cari açığı ortadan kaldırmaya yönelik adımları da birer birer atıyoruz. Türkiye bölgenin yükselen yıldızı olarak gelişmesine, büyümesine devam edecektir."
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