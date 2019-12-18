Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek

Elisa ismi son dönemlerde oldukça fazla tercih edilen bir isimdir. Son dönemlerde çok popüler olan Elisa ismi, bu ismi kullanmak isteyenler tarafından Elisa ne demek şeklinde araştırmalar yapılmasını sağlamıştır. Elisa ismi hem Arapça hem de İbranice kökenli bir isimdir. Elisa ismi kız çocukları için tercih edilen bir isimdir.

Elisa İsminin Anlamı

Elisa isminin anlamı, cennet kapısında bekleyen melektir. Dini bir anlam taşıyan isim Kuran'da geçmemektedir. Ayrıca Elisa, Hz. Zekeriya’nın hanımının ismidir. Bu anlamın da dışında Elisa, Allah'ın sözü ve yemini şeklinde de ifade edilmektedir.

Elisa Ne Demek?

Elisa, en çok cennet kapısında bekleyen melek anlamında kullanılmaktadır. İsim anlamı olarak oldukça dokunaklı bir anlama sahiptir. Elisa ismine sahip olan kişiler analizlere göre kırılgan, enerjik ve sanatsal bir karaktere sahip olurlar.