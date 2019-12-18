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18.12.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek

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Elisa İsminin Anlamı Nedir? Elisa Ne Demek

Elisa isminin anlamı ve ismin barındırdığı özellikler merak ediliyor. Anne baba adaylarının çocuklarına isim koyma arefesinde özellikle internette isim araştırması yaparken bir çok ismin anlamına bakılıyor. Peki Elisa isminin anlamı nedir?

Elisa ismi son dönemlerde oldukça fazla tercih edilen bir isimdir. Son dönemlerde çok popüler olan Elisa ismi, bu ismi kullanmak isteyenler tarafından Elisa ne demek şeklinde araştırmalar yapılmasını sağlamıştır. Elisa ismi hem Arapça hem de İbranice kökenli bir isimdir. Elisa ismi kız çocukları için tercih edilen bir isimdir.

Elisa İsminin Anlamı

Elisa isminin anlamı, cennet kapısında bekleyen melektir. Dini bir anlam taşıyan isim Kuran'da geçmemektedir. Ayrıca Elisa, Hz. Zekeriya’nın hanımının ismidir. Bu anlamın da dışında Elisa, Allah'ın sözü ve yemini şeklinde de ifade edilmektedir.

Elisa Ne Demek?

Elisa, en çok cennet kapısında bekleyen melek anlamında kullanılmaktadır. İsim anlamı olarak oldukça dokunaklı bir anlama sahiptir. Elisa ismine sahip olan kişiler analizlere göre kırılgan, enerjik ve sanatsal bir karaktere sahip olurlar.

 

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