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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/DHA
19.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

'Elimde bıçak varken üzerine düştüm' demişti! İstenen ceza belli oldu

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'Elimde bıçak varken üzerine düştüm' demişti! İstenen ceza belli oldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu'nun (29) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olay, 2017 yılının Aralık ayında, Vatan Mahallesi 9084 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Funda Turan ile sevgilisi Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan’ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tüm tanıkların dava sürecinde dinlendiği bildirilen duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, savunmalarında elinde bıçak olduğu sırada Funda Turan'ın üzerine düştüğünü öne süren sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.  Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.

"ELİMDE BIÇAK VARKEN ÜZERİNE DÜŞTÜM"

Kızları öldürülen ailenin avukatı ise en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi. Duruşmada son olarak söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de sanığın ilk celseden bu yana çelişkili ifadeler verdiğini, bir önceki celse söylediği "Elimde bıçak varken üzerine düştüm" savunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere sanık avukatının süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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