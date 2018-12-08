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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.12.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Elif'in gözyaşlarını ablası sildi

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Elif'in gözyaşlarını ablası sildi

Adana'da Çukurova Belediyesi'nde zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan son yolculuğuna uğurlandı. Habil Aykan için Çukurova Belediyesi önünde tören düzenlendi. Babasının tabutuna bakan Aykan'ın 6 yaşındaki kızı Elif'in gözyaşlarını ablası Aysu Aykan sildi.

Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan, son yolculuğuna uğurlandı.

Zabıta memuru A.A.'nın dün akşam saatlerinde belediye binasındaki silahlı saldırısında yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Aydoğdu (51) ve Aykan'ın (52) cenazeleri, yakınlarınca Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındıktan sonra kentteki evlerine götürülerek helallik alındı.

Çukurova Belediyesi'ndeki saldırıda ölenler son yolculuğuna uğurlandı
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Daha sonra Aydoğdu'nun naaşı, Kabasakal Mezarlığına götürüldü, Aykan'ın naaşı ise cenaze aracıyla tören için Çukurova Belediyesi önüne getirildi.

Burada, Aydoğdu ve Aykan'ın öz geçmişleri okunduktan sonra söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuşmanın zor olduğu bir anı yaşadıklarını söyledi.

Elifin gözyaşlarını ablası sildi
''PIRIL PIRIL VE MÜCEVHER GİBİ İNSANLARDI''

Hayatını kaybeden Aydoğdu ve Aykan'ı "pırıl pırıl ve mücevher gibi insanlardı" diye tanımlayan Çetin, "Cengiz Aydoğdu şerefiyle, onuruyla 25 yıldan uzun süre devlete son rütbesi emniyet müdürü olarak hizmet etmiş ve daha sonra bizimle birlikte, belediyemizde ekip arkadaşımız olarak yine şerefiyle ve onuruyla hizmet etmeye çalışan, ilke sahibi çok düzgün bir insandı." ifadesini kullandı.

Çetin, Aydoğdu'nun yıllarca kritik görevlerde bulunduğunun altını çizerek, "Cengiz Aydoğdu müdürümüz burada yapılan adice ve alçakça bir saldırının kurbanı oldu." dedi.

Hayatını kaybeden Aykan'ın da değerli bir mesai arkadaşı olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
"Burada gerçek anlamda acımızı tarif edecek hiçbir kelime yok. Sabırlı olmak zorundayız. Kederli ailesi ve arkadaşlarının yanında olmak zorundayız. Hepinizin, tüm dostlarının, mesai arkadaşlarının, ailesinin ve sevenlerinin her zaman yanında olacağım. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın, ama gerçekten tarifi imkansız üzüntüler içerisindeyiz. Keşke böyle olmasaydı, keşke bu kadar basit bir olay neticesinde bu iki şerefli ve onurlu insan hayatını kaybetmeseydi. Ama bir yerden sonra söz de tükeniyor, söyleyecek bir şey kalmıyor."

Törene, Aykan'ın eşi Sibel ile kızları Elif ve Aysu, bazı milletvekilleri, zabıta memurları ve belediye çalışanları katıldı.

Daha sonra Aykan'ın naaşı, defnedilmek üzere Yumurtalık ilçesindeki Yeşilköy Mezarlığına gönderildi.

Elifin gözyaşlarını ablası sildi
EMNİYET MÜDÜRLERİ CENAZEDE

Ailesinin isteği üzerine belediyedeki törene getirilmeyen emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun naaşı ise Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına, Aydoğdu'nun ailesi ve yakınları ile emniyetten devre arkadaşları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile mesai arkadaşları katıldı. Aydoğdu'nun cenazesi, daha sonra toprağa verildi.

Elifin gözyaşlarını ablası sildi
Çukurova Belediyesinde, dün akşam saatlerinde zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu Aydoğdu ve Aykan ile Zabıta Amiri Kenan Özdemir yaralanmış, Aydoğdu ile Aykan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Çukurova Belediyesi’nde silah sesleriAdana’nın merkez Çukurova ilçe Belediyesi’ne silahla giren bir kişi, rastgele ateş açtı, saldırıda 3 kişi yaralandı.Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eski zabıta amiri olduğu öğrenilen kişi Zabıta müdürü ve 2 zabıta memurunu vurdu. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
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