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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Elif Nur'un feci ölümü

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Elif Nur'un feci ölümü

İstanbul Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yenidoğan Mahallesi, Didenur Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çarptı. Yaşanan olayı gören mahalle sakinleri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayrak ise Yenidoğan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuk muhtemelen iki arabanın arasından çıktı" diye konuştu.

Elif Nur'un amcası Adem Reçber ise, "Sokaklarda hız limitini aşan, dikkatsiz kullan sürücüler var. Canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz“ diye konuştu.

Minik Elif Nur'un cenazesi Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Valide Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elif Nurun feci ölümü

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