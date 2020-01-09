Elif Naz’ın resmi susuzluk sembolü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nu 5 yaşındaki Elif Naz Koçak’ın kendisine hediye ettiği resimle yaptı. İmamoğlu, Elif Naz’ın boşa aktıkları için yüzlerini asık olarak çizdiği su damlaları resmini İSKİ binasında görülen bir yere asılmasını istedi.
DENİZ SUYU SİGORTAMIZ
İSKİ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan İmamoğlu şunları söyledi: “2050 yılına kadar dünyadaki 520 büyük şehrin yüzde 77’sinde iklim koşulları nedeniyle çarpıcı değişimlerin yaşanacağı öngörülüyor. Bu korkunç bir durum. Su kaynaklarını korumak, geliştirmek amacıyla etkili bir ‘su yönetim sistemi’ kurup işletemeyen ülkelerin gelecekleri büyük bir tehdit altındadır.”
Konuşmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Derin Orhon da, “Yeni su kaynağı olarak deniz suyundan kullanma suyu elde etmek artık sürdürülebilir yaklaşım. Deniz suyundan kullanma suyu elde etmek İstanbul’un sigortası olmalı” dedi.
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