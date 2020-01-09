Elif Naz’ın resmi susuzluk sembolü

DENİZ SUYU SİGORTAMIZ

İSKİ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan İmamoğlu şunları söyledi: “2050 yılına kadar dünyadaki 520 büyük şehrin yüzde 77’sinde iklim koşulları nedeniyle çarpıcı değişimlerin yaşanacağı öngörülüyor. Bu korkunç bir durum. Su kaynaklarını korumak, geliştirmek amacıyla etkili bir ‘su yönetim sistemi’ kurup işletemeyen ülkelerin gelecekleri büyük bir tehdit altındadır.”

Konuşmacılar arasında yer alan Prof. Dr. Derin Orhon da, “Yeni su kaynağı olarak deniz suyundan kullanma suyu elde etmek artık sürdürülebilir yaklaşım. Deniz suyundan kullanma suyu elde etmek İstanbul’un sigortası olmalı” dedi.