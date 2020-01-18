Elif, karne sevincini okula başlamasını sağlayan emniyet müdürüyle paylaştı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bir üst caddesindeki trafik ışıklarında su satan Elif’i gören Emniyet Müdürü Erol Turan, ilk başta küçük kızın korkup kaçmaması için müdahale etmedi. Sivil ve resmi kıyafetli iki kadın memuru gönderip, Elif’i yanına getirtti. Elif’i okula kaydettirip, ihtiyaçları için devreye girdi. emniyet teşkiları küçük kızın okul kıyafetleri ile ders ihtiyaçlarını aldı. Ailesine de maddi yardım yapılan Elif, su satmayı bırakıp, okula gidip geldi. Teşekkür belgesi alan Elif T. karnesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan’ı makamında ziyaret etti.



