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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Elif Gizem’in adı projede yaşıyor

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Elif Gizem’in adı projede yaşıyor

19 yaşındaki Elif Gizem Akkaya bilgisayar mühendisliği hayalleri kurarken Güvenpark’taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Üyesi olduğu mühendislik grubu, onun adına oluşturdukları projeyle liselilere bilim eğitimi verirken anne “Bu proje kızını kaybetmiş bir anneye en büyük hediye” diyor.

ANKARA Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen 19 yaşındaki bilgisayar mühendisliği öğrencisi Elif Gizem Akkaya’nın annesi Gülten Akkaya, acı içinde geçen üç yılı ve kızının adına arkadaşlarının yürüttüğü mühendislik projesini Hürriyet’e şöyle anlattı:

Elif Gizem’in adı projede yaşıyor

DUYDUĞUM AN ÖLMEK İSTEDİM

“O gün, terör odakları tarafından tamamen sivillerin hedef alındığı en acımasız, en zalimce katliam yaşandı. Bizlere yaşatılan bu acının tarifi yok. Suçsuz, günahsız evladınız, ülkemizi bölmek isteyen hainler tarafından acımasızca katlediliyor, evine gelmesini beklerken, ceset torbasında kanlar içinde yatan bedenini teşhis ettiriyorlar. Bir gecede eviniz cenaze evi oluyor. ‘Evladın şehit oldu’ diye teselli etmeye çalışıyorlar. Anne yüreğinin acısını hangi mertebe dindirir ki? Duyduğum an sadece ölmek istedim.

Kızım Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiydi. Hazırlıktan sonra mühendislik topluluğu olan IEEE ekibine katılmıştı. IEEE Türkiye ekibinde görev alan arkadaşları, terörün en acımasız yüzüyle karşılaşan kızımın adını yaşatmak ve onun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için ‘Elif Gizem Akkaya Bilim ve Teknoloji’ projesini başlattılar. Bu proje kızını kaybetmiş bir anneye verilebilecek en büyük hediye.

Elif Gizem’in adı projede yaşıyor

39 ÜNİVERSİTE VE 42 LİSE KATILDI

Bu yıl projenin üçüncüsü düzenlendi ve 25 ilde bulunan 39 üniversitenin ve 42 lisenin katılımıyla gerçekleşti. Üç yılda 1500’e yakın lise öğrencisine eğitim verildi ve bu sayı her sene katlanarak büyüyor. IEEE Türkiye gönüllüsü olarak çalışan üniversiteli gençler, seçtikleri liselerdeki öğrencilere yaklaşık iki ay süreyle ders harici zamanlarda robotik, elektronik, kodlama, yazılım gibi birçok teknik alanda eğitim veriyor ve eğitimin sonunda bir proje yapmalarını istiyorlar. Yapılan projeler her sene seçilen bir üniversitede sergileniyor. Ama ne yazık ki ülke genelinde yeterince bilinmiyor. Terörü bitirebilmek için önce ülkemizde yaşanan cehaleti bitirmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü terör odakları piyonlarını hep içimizden seçiyorlar. Terörün bitirilebilmesi için hepimizin birer cehalet savaşçısı olması gerekiyor.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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