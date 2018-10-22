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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.10.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Elif bebekten kötü haber

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Elif bebekten kötü haber

Amasya'da anne ve babası ile birlikte dün nehre düşen otomobilden suya atlayan kişi tarafından kurtarıldıktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden iki aylık Elif Beren Gümüş'ün cenazesi, Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Amasya'daki trafik kazasında sudan çıkarıldıktan sonra tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Elif bebeğin cenazesi, dayısı Abdullah Kani Temiz tarafından morgdan alınarak memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine götürüldü.

Bir süre Osmancık Devlet Hastanesi morgunda kalan Elif bebeğin cenazesi, daha sonra Beylerçelebi Camisi'ne getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Elif bebeğin cenazesi, Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNE 2 AYLIK KIZINI SON KEZ MORGDA GÖRDÜ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Sibel Gümüş, 2 aylık bebeğinin ölüm haberini alınca ambulansla Osmancık ilçesine geldi.

Kızını morgda son kez gören anne Gümüş'ün durumun ağırlaşması üzerine bu hastanede tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan ve Amasya'da tedavi altına alınan baba Mehmet Gümüş'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Elif bebekten kötü haber

KAZAYI GÖREN KİŞİ AİLEYİ SUDAN ÇIKARMIŞTI

Mehmet Gümüş'ün (34) kullandığı 19 AAH 049 plakalı otomobil, Hacılar Meydanı mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne düşmüş, kazayı gören Muammer Kiraz, sürücü ile eşi Sibel (34) ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş'ü suya batan araçtan çıkarmış ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim etmişti.

Ekmek fırınında çalıştığını, gece mesaisinin ardından evine döndüğü sırada kazayla karşılaştığını, yaptığının insanlık görevi olduğunu belirten Kiraz, şunları anlatmıştı:

"Ben sabah işten geliyordum, birkaç kişi buraya birikmişti. Bir baktım ki araba ters dönmüş ırmağın içine. 'Biri çıktı mı içinden, çıkmadı mı?' diye sordum, herkes 'Arabanın içindeler.' dedi. Ben de acilen aşağıya indim, aşağı indikten sonra kapıyı açmak için zorladım, kapılar biraz zorlandı. İlk bayanı aldım, sonra beyefendiyi aldım, onun emniyet kemeri bağlıydı, onu biraz zor çıkarttım. Sonra çocuğu gördüm, çocuk suyun yüzünde yüzüyordu, çocuğu da aldım. Sağlık ekipleri geldi. Doktor elimden alıp kalp masajı yapmaya başladı. Allah yardım etsin, inşallah kurtulurlar."

Elif bebekten kötü haber

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