Elif, 5 yıllık kanserle mücadelesini kaybetti
BURSA’nın iznik ilçesinde 5 yıldır göğüs kanseri olan Elif Uslu (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Elif Uslu, 5 yıl önce gögüs kanserine yakalandı. Uslu, tedavi gördügü özel hastanede hayatını kaybetti. Iznik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu’nun gelini olan Elif Uslu'nun ölümü ilçede yaşayanları üzdü. Elif Uslu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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