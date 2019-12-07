Elfida ne demek? Elfida nedir? İşte Elfida isminin anlamı

Arapça bir kelime olan Elfida, feda etmek anlamındadır. Bu sözcük bir şeyi gözden çıkarmak anlamında da kullanılabilmektedir. İşte, Elfida isminin anlamı hakkında merak edilenler…

Genellikle kız çocuklarına isim olarak kullanılır. İsim zaman zaman şarkılara ve sanat eserlerine de konu olmaktadır. Bu durum ismin hayli yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Osmanlı toplumunda elfida ifadesi gözden çıkarılan kimseler için kullanılırdı. Söz konusu kimseler, genellikle sarayda görev yapan cariyelerdi. Sarayda hizmette bulunan bir cariye bir kusur işlerse gözden düşerdi. Böyle bir durumda cariyenin sarayda kalması mümkün olmazdı. Bu cariyeler gözden çıkarılarak saray dışına gönderilirdi.

Çoğunlukla evlendirilen bu cariyeler, elfida olarak adlandırılırdı.

Elfida kelimesi, zaman zaman veda etmek anlamında da kullanılmaktadır. Vedalaşmayı gerektiren durumlarda da bu sözcüğün kullanımına rastlanmaktadır.