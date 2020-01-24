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Haber Giriş: 24.01.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Eleysa ne demek? Eleysa isminin anlamı nedir?

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Eleysa ne demek? Eleysa isminin anlamı nedir?

Eleysa isminin anlamı, bu ismi çocuklarına koymak isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Fonetik olması dolayısıyla kulağa hoş gelen Eleysa ismi, kız çocuklarına konulmaktadır. Peki, Eleysa isminin anlamı nedir? İşte, Eleysa ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı

Eleysa isminin anlamı farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yunanca olan ve Kuran-ı Kerim'de geçmeyen Eleysa ismi, mutlu, mutluluk veren adalar anlamını taşımaktadır. 

Aynı zamanda Eleysa isminin Yunancada 'kutsal' anlamı da vardır.

Kayıtlara göre Türkiye'de Eleysa ismini kullanan yaklaşık 200 kişi vardır.

 

 

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