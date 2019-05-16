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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.05.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Eleştirilen o videoyu bakın ne için çekmiş

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İzmir’in Torbalı ilçesinde, Sevim Sızıcı (40), 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen ’çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı’ eleştirilerine yanıt verdi. Sızıcı, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerinin yer aldığı videoyu tamamen eğlenmek için çekip, paylaştıklarını söyledi.

 

Torbalı’da oturan iki çocuk annesi Sevim Sızıcı, 2 ay önce, 8 yaşındaki oğlu Baran Sızıcı ile eğlenmek amacıyla cep telefonuyla bir video çekti. Anne Sızıcı, oğluyla çektiği videoda, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerini kullandı. Ardından da bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Sızıcı’nın bu paylaşımını yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Sızıcı’nın bu videosu bir televizyon kanalında da ’çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı’ gerekçesiyle eleştirildi.

’EĞLENELİM DERKEN, MAĞDUR OLDUM’

21 bin takipçisi bulunan uygulamadaki hesabından yayınladığı videoya gelen tepkilere anlam veremediğini belirten Sızıcı, "Eğlenmek amacıyla çektiğimiz bir videoydu. Neden tepki gösterildiğini anlamadım. Çocuğum üzerinden prim yaptığım söylendi. Diyarbakır’dan akrabalarım arayıp, bunun gerçek olduğunu sandıklarını söylediler. Oysa ki böyle bir şey yok. Televizyon kanallarında da bu videonun çıkması beni çok rahatsız etti. Çocuğuma kan ve vitamin ilacı veriyordum. Şu an bir ilaç vermiyorum. Eğlenelim derken, mağdur oldum. Çocuğum üzerinden prim yapmak gibi bir amacım yoktu" dedi.

Videoyu yayınladığı sosyal medya uygulamasını da kullanmaya devam edeceğini belirten Sızıcı, "Bu saldırıları takmayacağım, yola devam edeceğim" diye konuştu.

Çaybaşı 80. Yıl İlkokul 2. sınıf öğrencisi B.S. de annesi ile video çekmekten büyük keyif aldığını söyledi. Sızıcı, gelen eleştiri ve tepkiler üzerine videoyu kaldırdığını söyledi.

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