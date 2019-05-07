‘Elektronik kelepçe’ çıkarıldı
FETULLAHÇI Terör Örgütü’ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’e sulh ceza hâkimliğince getirilen ‘konutunu terk etmeme’ şartı kaldırıldı.
Demir’in avukatları, müvekkilleri hakkındaki ‘elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme’ adli kontrol şartına, bir üst sulh ceza hâkimliği nezdinde itirazda bulundu. Hâkimlik, itirazı kabul ederek adli kontrol şartını kaldırdı. Ancak Demir’in yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.
Demir, FETÖ’nün ÖSYM Başkanlığı’ndaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019’da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Nisan'da adliyeye sevk edilmişti. İfade işlemi sonrasında soruşturma savcısının ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan tutuklanmasını istediği Demir, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince serbest bırakılmış ancak kendisine ‘elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme’ adli kontrol şartı getirilmişti.
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