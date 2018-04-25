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    Elektronik İmza nedir, e-İmzayı nasıl kullanabilirim?

    Hürriyet Haber
    25.04.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Elektronik İmza nedir sorusu internette işlem yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle ıslak imzanın yerini tutup tutmadığını merak eden vatandaşlar Elektronik imza nasıl kullanılır sorusunun cevabını araştırıyor.. Peki Elektronik İmza nedir, e-İmzayı nasıl kullanabilirim?

    Elektronik imza (e-imza), elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. e-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

    Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari adresinden ulaşabilirsiniz.

    e-İmzayı Nasıl Kullanabilirim?
    Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

    e-İmza Appleti Nedir?
    Applet, bir tarayıcı içerisinde çalışan program parçasıdır. Bir internet sayfasında bir imaj veya tablo gibi belli bir dikdörtgen içerisinde çalışır ve programlamayla yapılabilecek birçok işlemi gerçekleştirebilir. İndirildiği makineye bağlanıp veri alış verişinde bulunabilir, kullanıcıyla etkileşimli olarak çalışabilir. E-İmza appleti elektronik imzalama işleminin gerçekleştirildiği applettir.

    e-İmza Appleti Tarafından Desteklenen Konfigürasyonlar Nelerdir?

    Java runtime environment (JRE) 1.6 veya üzeri sürümler

    Web tarayıcısı: Internet explorer 6 veya üzeri, Firefox 2 veya üzeri

    İşletim sistemi: Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux, Macosx, Solaris Sparc

    TC sınırları içinde geçerli elektronik imza sertifikası

    Kullanım Öncesi Gereklilikler Nelerdir?

    Elektronik imzanızı çalıştırmak için;

    Desteklenen yapılandırma (üstteki madde) sağlanmalıdır.

    Akıllı kart okuyucu sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.

    Akıllı kart sürücüsü imzalama işleminin gerçekleştirileceği bilgisayarda yüklü olmalıdır.

    Sertifika sağlayıcı firma tarafından sağlanan programlar aracılığı ile akıllı karta giriş yapılabilmelidir.

    İşletim sistemine göre, gerekli olan kütüphane, sistem dizinine yüklenmelidir. Windows işletim sistemi için gerekli kütüphane applet içerisinde mevcuttur.

    Diğer işletim sistemleri için gerekli kütüphaneleri aşağıdaki listeden temin edebilirsiniz.

    Etiketler: e imza , SeoHaber , NoMobil , gündem
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