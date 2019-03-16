Elektronik harpte yeni dönem
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği ‘Bombardier Global 6000’ tipi iki adet uçak Türkiye’ye getirildi.
SSB Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ, ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Bombardier firmalarının temsilcilerinin katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) uçaklar üzerinde inceleme yapıldı. Uçaklar ve entegre edilecek sistemler hakkında bilgi alan Demir, “Uzun zamandır düşünülen, planlanan bu sistemin böylece ete kemiğe bürünme adımlarını atmış oluyoruz. Yapacağımız sistemlerin, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz” dedi.
HAVA SOJ PROJESİ
‘Elektronik Harp Özel Görev Uçakları’ geliştirilmesi amacıyla, SSB ile ASELSAN arasında Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi imzalanmış, sözleşme daha sonra ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı’na devredilmişti. Proje kapsamında yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmeye başlanacak.
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