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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ ANKARA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Elektronik düzenek de geldi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Elektronik düzenek de geldi

RUSYA’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi parçalarının Türkiye’ye intikali dün de devam etti. Rusya’dan havalanan İlyuşin 76 tipi kargo uçağı dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Üssü’ne inerek sistemin ağırlıklı olarak elektronik düzeneklerini getirdi.

İKİ SAAT KALDI

Önceki gün bir İlyuşin 76 ve iki Antonov 124’le başlayan S-400 parçalarının Türkiye’ye getirilişi, dün bir uçakla devam etti. Sabah saat 09.45’te Mürted Üssü’ne teker koyan İlyuşin 76 tipi kargo uçağı, yaklaşık iki saat Mürted’de kaldıktan sonra saat 12.00’de havalanarak Rusya’ya döndü. Böylece şimdiye kadar Mürted’e S-400 parçaları dört ayrı uçakla taşınmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi.
İlyuşin 76’nın hangar kapağının açılmasıyla uçaktan üzerinde konteynerler bulunan büyük ağır tonajlı bir TIR’ın indiği görüldü. Konteynerlerde komuta kontrol ve radarlarla ilgili aralarında son derece hassas elektronik parçaların da bulunduğu farklı düzeneklerin getirildiği öğrenildi. Bu parçalar da daha öncekiler gibi Mürted’de özel olarak altyapısı hazırlanmış hangarlara yerleştirildi.

50 YEDEK FÜZE

S-400 sistemi ‘uzun menzilli radar tespit sistemi’, ‘komuta kontrol ünitesi’, ‘füze rampası’ ve ‘angajman radarı’ olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Sistemin en pahalı ve en hassas parçaları olan füzeler ise ‘risk’ gerekçesiyle deniz yoluyla getirilecek. Türkiye’ye S-400 sistemi için 120 adet avcı füzenin yanısıra 50’den fazla yedek füzenin de getirilmesi bekleniyor. 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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