Elektronik düzenek de geldi
RUSYA’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemi parçalarının Türkiye’ye intikali dün de devam etti. Rusya’dan havalanan İlyuşin 76 tipi kargo uçağı dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Üssü’ne inerek sistemin ağırlıklı olarak elektronik düzeneklerini getirdi.
İKİ SAAT KALDI
Önceki gün bir İlyuşin 76 ve iki Antonov 124’le başlayan S-400 parçalarının Türkiye’ye getirilişi, dün bir uçakla devam etti. Sabah saat 09.45’te Mürted Üssü’ne teker koyan İlyuşin 76 tipi kargo uçağı, yaklaşık iki saat Mürted’de kaldıktan sonra saat 12.00’de havalanarak Rusya’ya döndü. Böylece şimdiye kadar Mürted’e S-400 parçaları dört ayrı uçakla taşınmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkıyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi.
İlyuşin 76’nın hangar kapağının açılmasıyla uçaktan üzerinde konteynerler bulunan büyük ağır tonajlı bir TIR’ın indiği görüldü. Konteynerlerde komuta kontrol ve radarlarla ilgili aralarında son derece hassas elektronik parçaların da bulunduğu farklı düzeneklerin getirildiği öğrenildi. Bu parçalar da daha öncekiler gibi Mürted’de özel olarak altyapısı hazırlanmış hangarlara yerleştirildi.
50 YEDEK FÜZE
S-400 sistemi ‘uzun menzilli radar tespit sistemi’, ‘komuta kontrol ünitesi’, ‘füze rampası’ ve ‘angajman radarı’ olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Sistemin en pahalı ve en hassas parçaları olan füzeler ise ‘risk’ gerekçesiyle deniz yoluyla getirilecek. Türkiye’ye S-400 sistemi için 120 adet avcı füzenin yanısıra 50’den fazla yedek füzenin de getirilmesi bekleniyor.
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