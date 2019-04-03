BEDAÅž ve AYEDAÅž'Ä±n 3 Nisan tarihli planlÄ± kesinti programÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbul'un Avrupa ve Anadolu YakasÄ±'ndaki birÃ§ok ilÃ§ede elektrik kesintisi yaÅŸanacak. Peki, elektrikler zaman gelecek? 3 Nisan tarihli elektrik kesintisi programÄ±

AVRUPA YAKASIâ€™NDA ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° PROGRAMI



HACIMAÅžLI Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22389-29341-29342)

- ZÄ°YA GÃ–KALP Mh., MUHSÄ°N ERTUÄžRUL Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22404-12457)



- GÃ–KTÃœRK MERKEZ Mh., RUMELÄ° Sk., CUMHURÄ°YET Cd., Ã‡AMLICA Sk., 2.DERE Sk., 1.GONCA Sk., KARLI Sk., 5.LALE Sk., GÃ–KTÃœRK Cd., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22073-9485 T.M.)



- TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAÅžA HAMAMI Sk., MAHMUTPAÅžA YOKUÅžU Cd., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:00-08:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22366-2187 TM)

- GAZÄ°TEPE Mh., KARASÄ°NAN Cd., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22157-26024-25351 )



- ÅžEHSUVAR BEY Mh., ARAPZADE AHMET Sk., AYNÃœLHAYAT Ã‡IKMAZI Sk., GEDÄ°KPAÅžA Cd., KADIRGA HAMAMI Sk., KADIRGA LÄ°MANI Cd., NEVÄ°YE Sk., PAYE Sk., SARAYÄ°Ã‡Ä° Ã‡IKMAZI Sk., SARAYÄ°Ã‡Ä° Sk., SERGERDELER Ã‡IKMAZI Sk., MUHSÄ°NE HATUN Mh., BÃœYÃœK KÃ–MÃœRCÃœ Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22367-2162 TM)



- Ã‡ELÄ°KTEPE Mh., ALKILIÃ‡ Sk., ÅžEHÄ°T AHMET Ã‡ORBACI Sk., HALÄ°LPAÅžA Sk., POLAT Sk., ATABEY Sk., (KAÄžITHANE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-17:30 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22235-9199 T.M.)



- REÅžÄ°TPAÅžA Mh., BAHAR Sk., DEÄžÄ°RMENTEPE AYHAN Sk., MAZHAR REÅžÄ°TPAÅžA Sk., PALMÄ°YE Sk., POSTAYOLU Cd., SALÄ°HBEY Sk., SEZAÄ° BEY Cd., ÅžÄ°RÄ°N Sk., TUNCAY ARTUN Cd., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-15:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22337-4212)



- CEVATPAÅžA Mh., KOMÄ°SER REÅžAT Cd., GÃ–KHAN Sk., MÄ°LLET Cd., (BAYRAMPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22270-8629)

- ÅžÄ°RÄ°NEVLER Mh., BARBAROS Cd., DUMLU 1 Sk., ULU Sk., ZEKÄ° MÃœREN Sk., KASIRALTI Sk., SARAY Cd., GÃ–KTAÅž Sk., ALPTEKÄ°N Sk., AKALIN Sk., (BAHÃ‡ELÄ°EVLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22377-427)



- TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAÅžA HAMAMI Sk., MAHMUTPAÅžA YOKUÅžU Cd., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 00:00-08:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22365-2099 TM)

- ALTINÅžEHÄ°R Mh., TAÅžOVA Sk., KARACAN Sk., BARBAROS Cd., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-13:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22400-11070)



- ATAKENT Mh., 2. FATÄ°H Cd., 1.Ä°KÄ°TELLÄ° Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22405-11983)



- Ã‡INAR Mh., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1467. Sk., 1468. Sk., 1469. Sk., 1470. Sk., 1471. Sk., FÄ°KRÄ° SÃ–NMEZ Cd., ERZURUM KONGRE Cd., SÄ°VAS KONGRE Cd., 1426. Sk., PINAR Mh., 1482. Sk., 1483. Sk., 1484. Sk., 1485. Sk., 1486. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22316-20938 20939 22287)



- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., 753. Sk., 757. Sk., 751. Sk., 754. Sk., ÅžAKÄ°R ZÃœMRE Cd., OSMAN Ã–ZKÃœÃ‡ÃœK Sk., HÃœRRÄ°YET Mh., CENGÄ°Z TOPEL Cd., 314. Sk., 320. Sk., KÃ–ÅžK Cd., YENÄ° MAHALLE Mh., 501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., MERDÄ°VENLÄ° Cd., ÅžEMSÄ°PAÅžA Mh., 37. Sk., 39. Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22393-28412 TM)



- YEÅžÄ°LKÃ–Y Mh., Ä°NÃ–NÃœ Cd., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22399-12385)



- Ã–RNEK Mh., DOÄžAN ARASLI Bul., FÄ°KRÄ° SÃ–NMEZ Cd., AHMET ARÄ°F Cd., ERZURUM KONGRE Cd., PINAR Mh., AHMET ARÄ°F Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FÄ°KRÄ° SÃ–NMEZ Cd., SÄ°VAS KONGRE Cd., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-04:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22315-22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287)



- BEYLÄ°KDÃœZÃœOSB Mh., KARANFÄ°L Cd., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22387-21491)

- HAZNEDAR Mh., MARMARA Cd., ÅžEVKETDAÄž Cd., KÃ–ÅžKLER Sk., KINALI Cd., HEYBELÄ° Cd., ADALAR Sk., ALTINTAÅž Sk., CAMÄ° Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22376-046)



- YAKUPLU Mh., LÄ°MAN Cd., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22386-21585)



- TALATPAÅžA Mh., SULTANÅžAH Sk., ASLANGAZÄ° Cd., BÃœYÃœKBEY Sk., ANKA Sk., Ä°PEKKUÅžAÄžI Sk., EMÄ°RGAZÄ° Cd., BAÅžÃ‡Ä°Ã‡EK Sk., AKIÅžLI Sk., NURSÄ°MA Sk., ULAÅž Sk., (KAÄžITHANE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22383-9346 T.M.)



- KAPTANPAÅžA Mh., KULAKSIZ KÃœLLHANI Ã‡IKMAZI Sk., KULAKSIZ HAMAMI Sk., BÃ–REKÃ‡Ä° BAYRAM Sk., HACI SÃœLEYMAN Sk., KULAKSIZ Cd., MAÅžA Sk., KASIMPAÅžA ZÄ°NCÄ°RLÄ°KUYU Cd., KALAFATÃ‡I YUSUF Sk., BARUTÃ‡U ONBAÅžI Ã‡IKMAZI Sk., PÄ°YALE DEÄžÄ°RMEN Sk., KULAKSIZ Mh., KULAKSIZ Cd., OKÃ‡U YÃœCEL Sk., KASIMPAÅžA KABRÄ°STANI Sk., KULAKSIZ Ã‡EÅžME Sk., KARAKOL Sk., ARDA Cd., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22424-3949)



- KÃœÃ‡ÃœK PÄ°YALE Mh., BOSTAN Ã‡IKMAZI Sk., MUHALLEBÄ°CÄ° Ã‡IKMAZI Sk., KASIMPAÅžA ZÄ°NCÄ°RLÄ°KUYU Cd., CAMCI Ã‡IKMAZI Sk., NALINCI BAYIRI Sk., PÄ°ÅžMANÄ°YE Sk., GEDÄ°K ABDÄ° CAMÄ°Ä° Ã‡IKMAZI Sk., SAKALAR Ã‡IKMAZI Sk., KÃœREKÃ‡Ä° Ã‡IKMAZI Sk., AÄžAÃ‡ KÃ–PRÃœ Sk., ALTIN TOP Sk., MÃœMEYYÄ°Z Ã‡IKMAZI Sk., PÄ°YALE DEÄžÄ°RMEN Sk., KUTUCU Ã‡IKMAZI Sk., BAHÃ‡E Ä°Ã‡Ä° Sk., KULAKSIZ Mh., NALINCI BAYIRI Sk., EYÃœP PAÅžA Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22425-3247)



- ATATÃœRK Mh., Ä°KÄ°TELLÄ° Cd., 1.LALE Sk., CAN Sk., GÃœLAY Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22407-11234)



- TEVFÄ°KBEY Mh., MUAMMER AKSOY Cd., 4.KARANFÄ°L Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22410-11737)



- ATATÃœRK Mh., GÃœREL Sk., HÃœRRÄ°YET Cd., Ä°KÄ°TELLÄ° Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22412-11287)



- KÃœÃ‡ÃœK PÄ°YALE Mh., FÄ°ÅžEKHANE DERESÄ° Cd., TOPRAK TABYA Sk., PÄ°YALEPAÅžA Bul., PÄ°ÅžMANÄ°YE Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22426-3871)



- KAVAKLI Mh., BÄ°ZÄ°M Sk., YILDIRIM Cd., (BEYLÄ°KDÃœZÃœ Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(22430-21755 )

ANADOLU YAKASI ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° PROGRAMI

ATAÅžEHÄ°R

10:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATATÃœRK - Sokak: FAZILPAÅžA

09:00 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAÅžA - Sokak: 44.

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAÅžA - Sokak: 43.

10:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATATÃœRK - Sokak: FATÄ°H SULTAN MEHMET

10:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATATÃœRK - Sokak: FAZILPAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATATÃœRK - Sokak: BORSA

BEYKOZ

9:30 - 12:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FEVZÄ° PAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YALIKÃ–Y - Sokak: Ã‡AYIR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YALIKÃ–Y - Sokak: KAVAK MUSTAFA AÄžA

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HÄ°SARI - Sokak: GÃ–KSU OTAÄžTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HÄ°SARI - Sokak: Ã–NCÃœ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃ–ZTEPE - Sokak: HÄ°LMÄ° YAVUZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ALTINOLUK Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HAKAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HÄ°LMÄ° YAVUZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: Ä°LK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÃ–KSU OTAÄžTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÃœLGÃœN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAÄžTEPE

13:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AMLIBAHÃ‡E - Sokak: DOÄžUKAPISI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: YALI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: BEGÃœM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: NÄ°HAYET Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: MUHTAR NURETTÄ°N SARIÃ‡Ä°Ã‡EK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: HERCAÄ° Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: CAFERBABA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: ARUZ Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: DOLAY Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: EÄžRÄ°BOYUN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: HAYMANA Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: Ä°SLAMAÄžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: Ä°NCÄ°RLÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: FENERYOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: ASAFBEY Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: MOLLA MEHMET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: MACARTABYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: DEMÄ°RKÃ–Y

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: MÄ°RÅžAH HAMAM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: BUCA Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU KAVAÄžI - Sokak: ANADOLUKAVAÄžI

MALTEPE

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: CANDOSTUM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: CAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: CEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: ALTINTABAK

10:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: CAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: CEM

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°DEALTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: AYERDEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: SEVÄ°NÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: Ã‡ETÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÃ‡EÅžME - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÃ‡EÅžME - Sokak: GÃœLCÄ°HAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÃ‡EÅžME - Sokak: ESENLÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: Ã–ZÃ‡ETÄ°N

PENDÄ°K

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: TÃœRKELÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: EVÄ°M

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: AHMET HAMDÄ° TANPINAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: MURAT REÄ°S

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: TEOMAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: BASÄ°RET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: ZÃœRRÄ°YET

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: AHMET HAMDÄ° TANPINAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: MURAT REÄ°S

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: GÃœZELYALI - Sokak: NURDAÄžI

ÃœMRANÄ°YE

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: FÄ°RUZ

10:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: BAHRÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: DÄ°LEKTAÅžI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ÅžAHSUVAROÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: BIÃ‡KIN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: EBEDÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: Ä°LELEBET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: GÃœLLÃœ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: SARIKAYA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: KEMERDERE CAMÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: BALCI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ALEMDAÄž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: NECÄ°P FAZIL - Sokak: ZERAFET