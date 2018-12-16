Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık kesinti programı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.12.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık kesinti programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık kesinti programı

İstanbul'un farklı ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik verilmiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Aralık kesinti programı

BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., KURTULUŞ Sk., ALCAN Sk., AKBIYIK Sk., MEMDUH Sk., PEHLİVAN Cd., UFUK Sk., ALPER Sk., EZGİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19269-20537 TM)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19291-8285)

- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19292-8772)

- HOBYAR Mh., BANKACILAR Sk., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., YENİ CAMİİ Cd., ARPACILAR Cd., CELALBEY Sk., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., ÇİÇEK PAZARI Cd., SURURİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19368-2400 TM)

- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:20-19:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19379-9108)

- ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., HADIMKÖY Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., CELAL BAYAR Cd., ALİ RIZA BEY Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19406-20911-20309-22790)

- ÇOBANÇEŞME Mh., GÜNGÖR Sk., KALENDER Sk., KIMIZ Sk., MİTHATPAŞA Cd., GÜNEŞLİ 1 Sk., ÇALIŞLAR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19433-31004)

- İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19464-28430-29597-28750-29101-29399-28443)

- TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., ÇAĞDAŞ Sk., ATA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19475-11944)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., DEREAĞZI Mh., HALASKARGAZİ Cd., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19436-20463-22427)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19470-28793-28679-29524-30504-29733-28331-29519-28660-28455-28972-29695-29526-29527-29414-29525-28153-28624-29195-29242-29957-30502)

- TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TÜRKALİ Mh., MISIRLIBAHÇE Sk., NÜZHETİYE Cd., CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., İSMAİLİYE Sk., AKDOĞAN Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., BOSTANCI VELİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19487-3687 3927 3307 3622 3118 3999 3424 3303 3954 3415)

- ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., İNTEPE Sk., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19480-12540)

- ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., TAKSİM AKARCASI Sk., ZAMBAK Sk., UTARİT Sk., BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19485-3233)

- ÜNİVERSİTE Mh., CEMİL MERİÇ Sk., ERGUVAN Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19486-21404-21406)

AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 18:00 saat aralığında      
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY

PENDİK

10:00 - 15:00 saat aralığında       

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: PERÇEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HAYDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ALINTERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KAİNAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: GÖLBAŞI

09:00 - 17:00 saat aralığında        Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KAHRAMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM

09:00 - 17:00 saat aralığında        Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM

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