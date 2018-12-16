Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık kesinti programı
İstanbul'un farklı ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik verilmiyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 16 Aralık kesinti programı
BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
- FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., KURTULUŞ Sk., ALCAN Sk., AKBIYIK Sk., MEMDUH Sk., PEHLİVAN Cd., UFUK Sk., ALPER Sk., EZGİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19269-20537 TM)
- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19291-8285)
- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19292-8772)
- HOBYAR Mh., BANKACILAR Sk., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., YENİ CAMİİ Cd., ARPACILAR Cd., CELALBEY Sk., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., ÇİÇEK PAZARI Cd., SURURİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19368-2400 TM)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:20-19:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19379-9108)
- ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., HADIMKÖY Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., CELAL BAYAR Cd., ALİ RIZA BEY Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19406-20911-20309-22790)
- ÇOBANÇEŞME Mh., GÜNGÖR Sk., KALENDER Sk., KIMIZ Sk., MİTHATPAŞA Cd., GÜNEŞLİ 1 Sk., ÇALIŞLAR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19433-31004)
- İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19464-28430-29597-28750-29101-29399-28443)
- TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., ÇAĞDAŞ Sk., ATA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19475-11944)
- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., DEREAĞZI Mh., HALASKARGAZİ Cd., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19436-20463-22427)
- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19470-28793-28679-29524-30504-29733-28331-29519-28660-28455-28972-29695-29526-29527-29414-29525-28153-28624-29195-29242-29957-30502)
- TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TÜRKALİ Mh., MISIRLIBAHÇE Sk., NÜZHETİYE Cd., CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., İSMAİLİYE Sk., AKDOĞAN Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., BOSTANCI VELİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19487-3687 3927 3307 3622 3118 3999 3424 3303 3954 3415)
- ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., İNTEPE Sk., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19480-12540)
- ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., TAKSİM AKARCASI Sk., ZAMBAK Sk., UTARİT Sk., BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19485-3233)
- ÜNİVERSİTE Mh., CEMİL MERİÇ Sk., ERGUVAN Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19486-21404-21406)
AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
ÇEKMEKÖY
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY
PENDİK
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: PERÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HAYDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ALINTERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KAİNAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: GÖLBAŞI
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KAHRAMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM
09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM
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